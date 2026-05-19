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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Pavard tornerà a Milano, ecco cosa mi risulta lato Inter sul difensore”
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Romano: “Pavard tornerà a Milano, ecco cosa mi risulta lato Inter sul difensore”
Le ultime sul difensore francese, in questa stagione in prestito al Marsiglia, e pronto a tornare all'Inter per il mancato riscatto
Le ultime sul difensore francese Benjamin Pavard, in questa stagione in prestito al Marsiglia, e pronto a tornare all'Inter per il mancato riscatto da parte del club francese. Questi gli aggiornamenti riportati da Fabrizio Romano:
"Pavard terminerà il prestito al Marsiglia e tornerà all'Inter. Da quanto mi risulta l'Inter continua a cercare una sistemazione per il giocatore. Se Pavard chiederà scusa vedremo le valutazioni che farà l'Inter, ma oggi il discorso Pavard-Inter è arenato e con tutte le parti in causa alla ricerca di una sistemazione diversa".
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