"Pavard terminerà il prestito al Marsiglia e tornerà all'Inter. Da quanto mi risulta l'Inter continua a cercare una sistemazione per il giocatore. Se Pavard chiederà scusa vedremo le valutazioni che farà l'Inter, ma oggi il discorso Pavard-Inter è arenato e con tutte le parti in causa alla ricerca di una sistemazione diversa".