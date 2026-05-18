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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano – Inter, deciso il futuro di Pavard: torna da Marsiglia, il nuovo addio…
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Romano – Inter, deciso il futuro di Pavard: torna da Marsiglia, il nuovo addio…
Il club transalpino non riscatterà il difensore classe 1996, che tornerà in nerazzurro: si cerca una nuova destinazione
Benjamin Pavard torna all’Inter, ma il suo futuro sarà lontano da Milano e dal club nerazzurro. Come riferisce Fabrizio Romano, il difensore francese conferma che lascerà l’Olympique Marsiglia al termine del prestito.
L’Inter, però, ha già deciso di non inserirlo nella rosa a disposizione di Chivu per la stagione 2026/2027:
“Cerca una soluzione per il difensore francese, preferibilmente a titolo definitivo”.
Lo scorso primo settembre, in occasione dell’ultimo giorno di mercato, Pavard si era trasferito al Marsiglia, in Ligue 1, con la formula del prestito con diritto di riscatto a 15 milioni.
Un’opzione che non verrà esercitata dal club transalpino, pronto a salutare il classe 1996.
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