Benjamin Pavard in uscita dall'Inter da qui a fine mercato? Non è più così scontato secondo La Gazzetta dello Sport
Alessandro Cosattini Redattore 

Benjamin Pavard in uscita dall'Inter da qui a fine mercato? Non è più così scontato secondo La Gazzetta dello Sport, che fa così il punto sulla situazione dopo la chiusura dell'operazione Andy Diouf.

"Dopo Diouf, poi, i nerazzurri completeranno il banchetto con un difensore di piede sinistro, destinato a svecchiare il reparto: in questo caso l’ispezione dei dirigenti continua e il colpo potrebbe arrivare indipendentemente dall’uscita di Pavard. Anzi, non è più così scontato che il francese saluti la compagnia: c’è un nuovo connazionale, l’ennesimo, da far ambientare ad Appiano”, si legge.

