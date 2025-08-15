Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Andrea Paventi ha parlato così di mercato Inter dopo che la trattativa per Kone è saltata:

"L'Inter farà un'attenta riflessione in cerca di un'opportunità di mercato di livello, Lookman e Kone lo sarebbero state. Ricordo in tarda primavera anche il sondaggio fatto con Zirkzee, non credo possa tornare di moda ora ma è quel tipo di giocatore lì che può stare tra le linee e fare gol"