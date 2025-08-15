Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Andrea Paventi ha parlato così di mercato Inter dopo che la trattativa per Kone è saltata:
calciomercato
Paventi: “Inter rifletterà su colpo top. Occhio a Pavard. In primavera ci fu sondaggio per…”
"L'Inter farà un'attenta riflessione in cerca di un'opportunità di mercato di livello, Lookman e Kone lo sarebbero state. Ricordo in tarda primavera anche il sondaggio fatto con Zirkzee, non credo possa tornare di moda ora ma è quel tipo di giocatore lì che può stare tra le linee e fare gol"
"Chissà che l'opportunità non si ricrei dietro, ci sono rumors intorno a Pavard in uscita. Chissà che dietro, dove erano stati sondaggi su giocatori ormai non più disponibili, non si inizi a fare un cambiamento che nel 2026 dovrà essere fondamentale, almeno 3-4 giocatori nella rosa attuale nel 2026 dovrebbero lasciare l'Inter. Ci sono 2 settimane piene di mercato, la notizia di Kone è fresca e serviranno riflessioni, c'è tempo"
© RIPRODUZIONE RISERVATA