Tuttosport: “Inter, stop per Nico Paz: le ultime. E per Arda Guler c’è…”

"Il trequartista argentino è il primo obiettivo di Simone Inzaghi per rinforzare la sua squadra, tant’è che da mesi Javier Zanetti è in pressing sul ragazzo e soprattutto suo padre, l’amico ed ex compagno di nazionale, Pablo. Fabregas avrebbe ribadito però al Real di voler trattenere per un’altra stagione Nico Paz, una proposta che avrebbe trovato d’accordo anche Ancelotti. Il Real ha una clausola di riacquisto sul giocatore per ripotarlo a Madrid per 8 milioni la prossima estate, per 9 nel 2026 e per 10 nel 2027. Secondo “Abc” la permanenza al Como, squadra ambiziosa, è l’opzione più probabile e, se così fosse, sarebbe quasi impossibile per l’Inter acquistarlo. La speranza dei dirigenti dell’Inter, infatti, era quella di un ritorno a Madrid per poi trattare col Real, col Como - che riterrebbe Paz incedibile con una valutazione superiore ai 40-50 milioni - non ci sarebbero chance", commenta Tuttosport.