Arrivano conferme da più fronti: l'Inter è davvero ad un passo da Ange-Yoan Bonny . Arrivano aggiornamenti anche da Alfredo Pedullà , che spiega sul suo Canale YouTube: "Bonny si appresta a diventare un nuovo attaccante dell'Inter: malgrado gli allarmismi di ieri, i due club hanno raggiunto un accordo per 25 milioni.

Non so se andrà al Mondiale, ma so soltanto che è una buonissima operazione: aspettiamo il vialone d'arrivo con le firme. Pio Esposito? Tutti stanno andando sulla strada del perché prendere Hojlund piuttosto che tenerlo: è tutto evidente e abbastanza normale".