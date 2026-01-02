FC Inter 1908
Pedullà: “Cancelo, nuovo contatto con Mendes! Inter vuole andare fino in fondo e pagherebbe…”

Anche in queste ore il club nerazzurro è al lavoro per concretizzare l'arrivo a Milano del terzino portoghese in uscita dall'Al Hilal
Marco Astori
Marco Astori 

L'Inter continua a percorrere la strada che porta al ritorno di Joao Cancelo: anche in queste ore il club nerazzurro è al lavoro per concretizzare l'arrivo a Milano del terzino portoghese in uscita dall'Al Hilal.

L'ultimo aggiornamento da Alfredo Pedullà: "Cancelo: nuovo contatto Inter-Mendes. I nerazzurri vogliono andare fino in fondo, rispetto ai 9 milioni di ingaggio da gennaio a giugno (18 netti) ne pagherebbero 2,5-3. Per l’ AlHilal è un problema molto costoso da fuori lista, la volontà del calciatore sarà decisiva".

