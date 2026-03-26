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Pedullà: “Clausola Thuram? Inter accetterebbe offerte a partire da questa cifra”

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione su Marcus Thuram
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione su Marcus Thuram. L'attaccante francese sta vivendo un momento complicato e il rendimento in campo è evidentemente al di sotto dei suoi standard.

Pedullà: “Clausola Thuram? Inter accetterebbe offerte a partire da questa cifra”- immagine 2
Getty Images

Pedullà ne parla così anche in ottica mercato, dando anche qualche cifra per inquadrare meglio la situazione: "Ci sono due clausole che entrano in vigore in estate, quella di Marcus Thuram a 85 mln di euro e quella di Kean che è passato da 52 a 62 mln quando ha rinnovato il contratto con la Fiorentina. Non commento le notizie di altri che danno per scontato cose non scontate. A me non risulta che Kean sia nella lista di Allegri per l'attaccante del Milan.

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Thuram è una tripla pepita d'oro che l'Inter ha in cassaforte. Perché? Perché è arrivato a parametro zero, ha una clausola da 85 mln, non è reduce da una buona stagione e Pio Esposito in prospettiva l'ha già scalzato, è lui il titolare in pectore. Se arriva qualcuno che ti dà una cifra da 60 mln in su se ne può parlare, non arrivando agli 85 mln della clausola e magari usare quei soldi per andare a prendere un attaccante con caratteristiche diverse come poteva essere Lookman l'anno scorso. E il mercato inglese può essere quello giusto per Thuram. Il mercato dell'Inter si svilupperà su 3-4 ruoli da coprire, vi ho parlato di Vicario, di Solet che è un profilo molto molto gradito, altre cose accadranno a centrocampo"

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