Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione su Marcus Thuram . L'attaccante francese sta vivendo un momento complicato e il rendimento in campo è evidentemente al di sotto dei suoi standard.

Pedullà ne parla così anche in ottica mercato, dando anche qualche cifra per inquadrare meglio la situazione: "Ci sono due clausole che entrano in vigore in estate, quella di Marcus Thuram a 85 mln di euro e quella di Kean che è passato da 52 a 62 mln quando ha rinnovato il contratto con la Fiorentina. Non commento le notizie di altri che danno per scontato cose non scontate. A me non risulta che Kean sia nella lista di Allegri per l'attaccante del Milan.

Thuram è una tripla pepita d'oro che l'Inter ha in cassaforte. Perché? Perché è arrivato a parametro zero, ha una clausola da 85 mln, non è reduce da una buona stagione e Pio Esposito in prospettiva l'ha già scalzato, è lui il titolare in pectore. Se arriva qualcuno che ti dà una cifra da 60 mln in su se ne può parlare, non arrivando agli 85 mln della clausola e magari usare quei soldi per andare a prendere un attaccante con caratteristiche diverse come poteva essere Lookman l'anno scorso. E il mercato inglese può essere quello giusto per Thuram. Il mercato dell'Inter si svilupperà su 3-4 ruoli da coprire, vi ho parlato di Vicario, di Solet che è un profilo molto molto gradito, altre cose accadranno a centrocampo"