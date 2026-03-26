"Thuram di attenuanti ne ha sempre meno, stagione negativa, lo si sta aspettando da un po'. È sacrificabile? La domanda è complessa, non lo stiamo vedendo da un po' Thuram. Ma se in questo culminante lo mandi in panchina, non ti dico che l'hai perso fino alla fine ma quasi. Il ritorno di Lautaro potrebbe stimolare anche Thuram. Io ho negli occhi una delle migliori partite che ha fatto l'Inter, sicuramente la miglior partita della coppia, è stata col Bologna in casa. La capacità di uscire sulle punte era costante, le punte hanno fatto a fette il Bologna. Io rimango dell'idea che quella coppia lì sia il motore dell'Inter, il problema è che Lautaro non c'è da un po', Thuram c'è ma è come se non ci fosse da un po'... Magari torna Lautaro e si ritrovano.