Durante Le Foot Toujours, il giornalista Stefano Borghi ha parlato del momento di Thuram e del lavoro fatto da Chivu alla guida dell'Inter:
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Borghi: “Se metti Thuram in panchina lo perdi. Mondiale per Club e fantasmi, Inter brava a…”
"Thuram di attenuanti ne ha sempre meno, stagione negativa, lo si sta aspettando da un po'. È sacrificabile? La domanda è complessa, non lo stiamo vedendo da un po' Thuram. Ma se in questo culminante lo mandi in panchina, non ti dico che l'hai perso fino alla fine ma quasi. Il ritorno di Lautaro potrebbe stimolare anche Thuram. Io ho negli occhi una delle migliori partite che ha fatto l'Inter, sicuramente la miglior partita della coppia, è stata col Bologna in casa. La capacità di uscire sulle punte era costante, le punte hanno fatto a fette il Bologna. Io rimango dell'idea che quella coppia lì sia il motore dell'Inter, il problema è che Lautaro non c'è da un po', Thuram c'è ma è come se non ci fosse da un po'... Magari torna Lautaro e si ritrovano.
Il Mondiale per Club credo che sia stata una grande occasione positiva per Chivu: perché se lui fosse arrivato da Chivu dopo la fine della stagione scorsa a dover fare un ritiro, le amichevoli sarebbe stato molto più difficile piuttosto che giocare dall'altra del mondo, lontano da tutti, contro avversari veri. Questo ha accelerato la riatletizzazione dell'Inter. La cosa che mi ha sorpreso di più dell'Inter è stata una: io pensavo occhio che sarà una stagione dove i fantasmi della scorsa stagione, che è stata super, si sarebbe riproposti e invece l'Inter è stata bravissima perché per 2/3 i fantasmi li ha scacciati. Ora si viene al dunque".
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