Aggiornamenti importanti sul futuro di Koni De Winter (qui la posizione dell'Inter secondo FCIN1908.it). Come riportato da Alfredo Pedullà sul suo profilo X, “il Milan si avvicina e stacca la concorrenza a conferma che l’Inter non lo avesse bloccato: 25 milioni pronti per il Genoa, alla Juventus spetta circa il 25 per cento.
Pedullà: “De Winter, Milan stacca concorrenza. È la conferma che l’Inter…”
Trattativa in stato avanzato, non chiusa. Nessun contatto già da ieri per Comuzzo (valutazione 30 milioni) e neanche per Leoni (40)”, si legge.
Al momento l’Inter rimane concentrata sull’operazione Ademola Lookman per l’attacco.
