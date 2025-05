Gianluigi Donnarumma non ha ancora rinnovato il contratto con il Paris Saint-Germain, in scadenza tra poco più di un anno. Il portiere vuole restare a Parigi, ma c’è distanza tra la sua richiesta (vicina ai 10 milioni l’anno) e l’offerta del club (6-7 milioni più bonus). Dopo una stagione da protagonista, Donnarumma chiede un adeguamento al rialzo. Come sottolinea Alfredo Pedullà, se i francesi non si avvicinassero alla doppia cifra per ogni stagione, sarebbe complicato arrivare a un’intesa, pur essendo stato Donnarumma uno dei grandi protagonisti della stagione.