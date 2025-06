“Non vi inganneremo mai con titoli per fare traffico. Se facessi un titolo: “Bastoni-Al Hilal”, creerei un equivoco, è un titolo da influencer non da giornalista. Dentro devo spiegarvi che l’Al Hilal ci ha provato, ma che Bastoni non vuole andarci . O lo dico nel titolo questo ‘no’ del giocatore o è un valzer su cose che non esistono.

In tanti mi avete scritto, noi andiamo avanti per la nostra strada. Non darò mai un titolo click. Bastoni, Barella, tutta gente contattata, ma che ha detto no. Entrambi hanno detto no all’Al Hilal”, ha detto il giornalista.