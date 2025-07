Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà , esperto di mercato, ha dato aggiornamenti sulla questione Hakan Calhanoglu in casa Inter: "L'Inter al Galatasaray andrebbe a cedere Calhanoglu secondo me anche ad una cifra di 25 milioni di euro più 3-4 di bonus. È inutile tirare troppo la corda all'interno di una situazione molto complicata dopo quello che è accaduto a margine della finale di Champions.

È troppo facile dire "se non arriva un'offerta lo porto in ritiro": dopo quello che è successo c'è uno strappo, può essere ricucito ma sempre strappo resta. E' troppo pesante il fatto di aver avuto una diatriba con il capitano. Vengono accostati tanti centrocampisti all'Inter: il sogno, quello vero, è Ederson perché nella testa dell'Inter sarebbe la soluzione giusta.

Per averlo devi fare cassa con Asllani, che non ha ancora aperto al Betis, con Sebastiano Esposito, che ha proposte da Fiorentina e Cagliari, e con Stankovic. E soprattutto capire, nel caso in cui il Galatasaray non dovesse accontentare l'Inter, se dovessero esserci altre strade per Calhanoglu. Troppo facile dire che si ripresenta alla Pinetina e amici come prima: ci credo sinceramente poco".