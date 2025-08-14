FC Inter 1908
Pedullà: “Inter, su Asllani ci sono queste due squadre di Serie A! Ma lui vorrebbe…”

Occhio al futuro di Kristjan Asllani in casa Inter: ecco gli aggiornamenti di Alfredo Pedullà sul centrocampista ex Empoli
Alessandro Cosattini 

Occhio al futuro di Kristjan Asllani in casa Inter. Il giocatore è in uscita, ma per il momento ha rifiutato le proposte arrivate. Queste le parole di Alfredo Pedullà sul suo futuro:

Asllani? Ci sono club interessati in Italia, ma vorrebbe scegliere lui stesso la prossima destinazione.

Piace al Torino, c’è anche il Bologna, vediamo”, ha detto sul suo canale YouTube.

