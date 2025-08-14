Occhio al futuro di Kristjan Asllani in casa Inter. Il giocatore è in uscita, ma per il momento ha rifiutato le proposte arrivate. Queste le parole di Alfredo Pedullà sul suo futuro:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Inter, su Asllani ci sono queste due squadre di Serie A! Ma lui vorrebbe…”
calciomercato
Pedullà: “Inter, su Asllani ci sono queste due squadre di Serie A! Ma lui vorrebbe…”
Occhio al futuro di Kristjan Asllani in casa Inter: ecco gli aggiornamenti di Alfredo Pedullà sul centrocampista ex Empoli
“Asllani? Ci sono club interessati in Italia, ma vorrebbe scegliere lui stesso la prossima destinazione.
Piace al Torino, c’è anche il Bologna, vediamo”, ha detto sul suo canale YouTube.
© RIPRODUZIONE RISERVATA