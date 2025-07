Nelle ultime ore in casa Inter è tornato in voga il nome di Marcos Asensio. Il fantasista spagnolo, dopo aver trascorso la seconda parte di stagione in Inghilterra con l'Aston Villa, è tornato al Paris Saint-Germain, ma non rientra nei piani di Luis Enrique. Con un solo anno di contratto rimasto, il suo profilo sta stuzzicando parecchi club europei.