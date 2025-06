L'asse di mercato Milano-Parma si fa molto caldo: le ultime da Alfredo Pedullà sugli obiettivi in entrata dell'Inter

L'asse di mercato Milano-Parma si fa molto caldo: l'Inter ieri sera a Milano ha incontrato la dirigenza del club emiliano e ha continuato il suo pressing per Ange-Yoan Bonny, primo obiettivo in attacco, e non solo.