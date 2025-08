E' normale che la deadline dell'1 agosto non può andare bene perché la cifra è una cifra stabilita, che l'Inter conosce e che fin qui, legittimamente dal suo punto di vista, ha ritenuto opportuno non mettere sul tavolo. L'Inter non sta valutando a soluzioni alternative e non sta pensando ad altri ruoli: sta lavorando in uscita per la vicenda Sebastiano Esposito per trovare la quadra del Cagliari.