Nico Williams è l'unico giocatore che preferisco, ma anche per lui non credo vadano sotto i 70 milioni. Per questo dico che hanno tutti ragione, ha tanta ragione l'Atalanta, ha un po' di ragione l'Inter e ha ragione soprattutto il giocatore: non condivido il fatto che non si presenti, ma per il prezzo di Lookman bisogna fare il confronto con chi vale come lui in Europa. Ecco perché 50 milioni è il prezzo minimo".