Inter e Atalanta hanno chiuso l'operazione Zalewski e non hanno parlato di Lookman? Pedullà: "Mi sembra una cosa paradossale"

Matteo Pifferi Redattore 17 agosto - 17:57

Alfredo Pedullà, intervenuto sul suo canale Youtube, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter:

"L'Inter è molto attiva sulle cessioni: ha quasi chiuso per 16 mln l'operazione Zalewski con l'Atalanta, a me sembra una grande cifra per l'Inter con tutto il rispetto per un esterno di corsa, gamba e personalità per un Nazionale polacco. Ottimo incasso per l'Inter che aveva investito 6,5/7 mln per prenderlo dalla Roma, evidentemente l'Atalanta aveva bisogno di un colpo a sinistra"

"3-4 giorni fa avevo annunciato in esclusiva che c'è stato un contatto diretto tra Inter e Bologna per Asllani anche se in quei giorni si parlava tanto di Asllani-Torino. Per l'Inter è importante fare cassa e il Bologna cerca quel tipo di centrocampista. Asllani ha avuto tante proposte ma le ha fatte scivolare via, aveva in testa Bologna e Fiorentina ma la Fiorentina è al completo e il Bologna ora è uscito allo scoperto. Per l'Inter questa operazione deve generare 15 mln più bonus, il Bologna parte da 12-13 e si può arrivare a dama aggiungendo bonus o percentuale della futura vendita. L'Inter conta di incassare 30-35 mln per Zalewski e Asllani".

"Voi mi chiederete, per fare cosa? Lo sapete anche voi. Non entro nella narrazione che Inter e Atalanta hanno parlato di Zalewski chiudendo l'operazione senza parlare del tema Lookman, mi sembra una cosa paradossale, aspettiamo come sta facendo Lookman. L'Inter farebbe bingo chiudendo anche l'uscita di Taremi che ha qualcosa di non concretizzato ma che si possono concretizzare più avanti"

"L'Udinese sta per prendere Kinkoue, un ex Inter che gioca nel Le Havre, ha le stesse caratteristiche di Solet. L'Udinese intende premunirsi in caso di cessione di Solet che ha mercato e piace molto anche all'Inter. L'Inter aspetta la decisione di Pavard, per l'Inter non è incedibile e l'Inter potrebbe prendere un difensore se dovesse partire il francese. Come quell'anno in cui arrivò Acerbi all'Inter a poche ore dalla chiusura del mercato, sono cose da ultimi giorni di mercato"