Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così di Ademola Lookman e Manu Koné, le due trattative più calde per l'Inter

Marco Astori Redattore 15 agosto 2025 (modifica il 15 agosto 2025 | 11:51)

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così di Ademola Lookman e Manu Koné, le due trattative più calde al momento in casa Inter: "La Roma ha pensato ai due esterni offensivi senza pensare alla cessione di Koné. O meglio, ha pensato agli esuberi come Baldanzi, Pellegrini ed El Shaarawy che non sono blindati. Poi si è materializzata l'Inter: la Roma non ha chiamato l'Inter, l'Inter si è mossa tramite gli agenti.

Per la Roma la valutazione è di 50 milioni e ci potrebbe essere uno sconto, si potrebbe fare per 45. La volontà di Koné non la conosciamo. Aspettiamo, vedremo la cifra e il via libera dei Friedkin. Vedremo se questo cambio di strategia dell'Inter porterà ad una decisione definitiva o meno su Lookman, che al momento è col cerino in mano. Lo è su una strategia sinceramente non molto condivisibile da parte di chi corteggia e poi lascia in mezzo a una strada il corteggiato: se ti corteggio ti devo andare a prendere.

Non posso pensare 25 giorni dopo di fare una cosa diversa dopo averti corteggiato perché poi ti metto in grande difficoltà. Lookman al momento si è incartato, non per colpa sua ma per colpa di chi lo assiste, che gli ha detto di disertare perché sarebbe andato via: la partita per me resta ancora con dei margini, vedremo quale sarà la decisione dell'Inter che forse avrebbe potuto prendere una posizione diversa nei suoi riguardi. Perché quando ti corteggio e ti dico che ti vengo a prendere prima o poi lo faccio: se non ti vengo a prendere, ti devo avvertire che non posso farlo. Almeno io la leggo così".