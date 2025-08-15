FC Inter 1908
Pedullà: “Inter lascia in mezzo alla strada Lookman, modo poco condivisibile. E Koné costa…”

Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così di Ademola Lookman e Manu Koné, le due trattative più calde per l'Inter
Marco Astori
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così di Ademola Lookman e Manu Koné, le due trattative più calde al momento in casa Inter: "La Roma ha pensato ai due esterni offensivi senza pensare alla cessione di Koné. O meglio, ha pensato agli esuberi come Baldanzi, Pellegrini ed El Shaarawy che non sono blindati. Poi si è materializzata l'Inter: la Roma non ha chiamato l'Inter, l'Inter si è mossa tramite gli agenti.

Per la Roma la valutazione è di 50 milioni e ci potrebbe essere uno sconto, si potrebbe fare per 45. La volontà di Koné non la conosciamo. Aspettiamo, vedremo la cifra e il via libera dei Friedkin. Vedremo se questo cambio di strategia dell'Inter porterà ad una decisione definitiva o meno su Lookman, che al momento è col cerino in mano. Lo è su una strategia sinceramente non molto condivisibile da parte di chi corteggia e poi lascia in mezzo a una strada il corteggiato: se ti corteggio ti devo andare a prendere.

Non posso pensare 25 giorni dopo di fare una cosa diversa dopo averti corteggiato perché poi ti metto in grande difficoltà. Lookman al momento si è incartato, non per colpa sua ma per colpa di chi lo assiste, che gli ha detto di disertare perché sarebbe andato via: la partita per me resta ancora con dei margini, vedremo quale sarà la decisione dell'Inter che forse avrebbe potuto prendere una posizione diversa nei suoi riguardi. Perché quando ti corteggio e ti dico che ti vengo a prendere prima o poi lo faccio: se non ti vengo a prendere, ti devo avvertire che non posso farlo. Almeno io la leggo così".

