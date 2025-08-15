L'Inter ha virato forte su Manu Koné: lo stallo nella trattativa per Ademola Lookman ha imposto ai nerazzurri di dover trovare un'alternativa

Marco Astori Redattore 15 agosto - 11:13

L'Inter ha virato forte su Manu Koné: lo stallo nella trattativa per Ademola Lookman ha imposto ai nerazzurri di dover trovare un'alternativa e questa è rappresentata dal francese della Roma. Ma, secondo anche Tuttosport, a sorpresa un'operazione potrebbe non escludere l'altra: "La virata ha una sua logica: nel reparto offensivo Bonny e Pio Esposito sono già considerati due upgrade rispetto a chi c’era prima. Senza Ademola, mancherebbe un giocatore chiave per il passaggio verso il 3-4-2-1, ma qualcuno dei tanti nomi proposti all’Inter nelle scorse settimane - alcuni anche graditi come Nkunku, ma non a sufficienza da far pianificare un investimento per un affare a titolo definitivo - potrebbe anche arrivare con formule più flessibili a fine mercato.

A centrocampo, in compenso, manca un elemento di sostanza, qualcuno più adatto a una mediana a due rispetto a chi c’è ora: Asllani è in partenza, Zielinski (se arriveranno offerte) pure, Calhanoglu non è proprio nella sua comfort zone e su di lui pende la spada di Damocle di un eventuale ritorno di fiamma turco. Frattesi e Mkhitaryan saranno sfruttati anche nelle rotazioni sulla trequarti. Restano Barella e Sucic, ai quali la quantità di Koné darebbe un supporto niente male.

È su questi presupposti che partirebbe l’accelerata interista. Che non esclude necessariamente Lookman, per il quale in viale della Liberazione si aspetta sempre (ancora per qualche giorno, ma non all’infinito) che l’Atalanta faccia il prezzo, magari aiutata da qualche colpo in avanti o dal lavoro diplomatico a cui - dopo aver generato il qui pro quo iniziale - sono chiamati gli agenti di Ademola. Nel frattempo, nel gioco di incastri nerazzurri che per completarsi necessita ancora di qualche partenza (Taremi su tutti, oltre al già citato Asllani), al primo posto nella lista della spesa interista finisce Koné, un 2001 in linea anche con le direttive di Oaktree".