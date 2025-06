""Vi devo raccontare un retroscena che ho tenuto per me ma ci sono conferme", racconta Alfredo Pedullà

"Vi devo raccontare un retroscena che ho tenuto per me ma ci sono conferme sotto questo punto di vista: la Juventus ha pensato ad Inzaghi, ha tentato Inzaghi, che io sappia avrebbe voluto organizzare un incontro con Inzaghi un po' prima della finale di Champions, quando c'era in ballo la vicenda collegata a Conte prima della virata di Conte al Napoli ma ha trovato sempre una barriera, Inzaghi aveva deciso di fare un'esperienza altrove e non avrebbe mai aperto a sensazioni diverse rispetto all'estero".

"L'Al Hilal è sempre stato davanti, gli farà un mercato importantissimo e si è già mossa su dei nomi. Inzaghi dovrà convincere Theo Hernandez ad accettare, vedremo se ci riuscirà. Ederson è piaciuto tantissimo ad Inzaghi, deve decidere il calciatore e vedremo il lavoro diplomatico di Inzaghi. L'Al Hilal aveva fretta di annunciare Inzaghi per accelerare le operazioni di mercato e per preparare il Mondiale per Club e per l'attacco, Osimhen è una priorità per Inzaghi. Aggiungo che, in attesa della vicenda Fabregas, il Como si è cautelato sondando altri profili compreso quello di De Rossi"