Pedullà: “Leoni l’ho accostato soprattutto all’Inter: a oggi le condizioni…”

Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha parlato anche del futuro di Giovanni Leoni in ottica Inter. Queste le sue informazioni sul difensore di proprietà del Parma: “Leoni l’ho accostato soprattutto all’Inter ma in condizioni diverse rispetto allo stato dell’arte attuale.
Lo stato dell’arte è che il club è impegnato a fare altre cose. De Winter andrà nella Milano rossonera se non ci saranno intoppi, che io però non mi aspetto. Poi vedremo gli accordi definitivi, ma l’operazione è in definizione”.
