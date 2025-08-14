"L'Inter non se l'è fatto sfuggire, l'Inter a 35 mln non lo può prendere", sostiene Alfredo Pedullà su Leoni

Matteo Pifferi Redattore 14 agosto - 12:06

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha detto la sua su Leoni al Liverpool e parlato di Lookman e Asllani in casa Inter:

"Liverpool da leoni e noi pecoroni. Era il sogno della sua vita. Il problema è che tu devi valutare Leoni quando lo puoi prendere a 7-8 mln, non lo prendi, lo lasci scivolare via e poi a 30-35 non ce la fai. Noi poi siamo quelli che vanno a prendere i difensori all'esterno da 28 mln e poi non valgono 12 e siamo i pecoroni sui talenti italiani quando la Samp ti dice 'prendilo, è un 2006'. L'Inter non se l'è fatto sfuggire, l'Inter a 35 mln non lo può prendere. Il problema è capire prima perché non sia stato preso, non soltanto dall'Inter"

Lookman e Asllani — "Aspettiamo sempre la puntata numero 1587, prima o poi arriveremo a 1600 perché mancano ancora più di 13 giorni alla fine del mercato e vedremo cosa farà l'Inter per Asllani, se il Torino cederà Ilic che non è più intoccabile, non ha convinto Vanoli. E per finanziare l'operazione Asllani e l'indiziato è Ilic che prima aveva proposte e ora queste proposte possono essere al ribasso. Oltre al Torino c'è anche il Bologna che segue Asllani ma l'Inter non può regalarlo"