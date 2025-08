Lookman, attacco durissimo di Pedullà contro Sky e Cds: “E doveva passare messaggio che…”

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha spiegato così la situazione Lookman, non risparmiando frecciatine

Matteo Pifferi Redattore 1 agosto - 20:36

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha spiegato così la situazione Lookman:

"Adesso siamo sul carro, tutto convinti. Non c'erano narrazioni diverse, non c'erano veline, non c'era la necessità di prendere in giro. Cerco di fare il mio lavoro dandovi notizie, certe volte bisogna fare il punto quando scambiate il giornalismo serio, con tanti errori perché vince chi sbaglia meno, rispetto all'interpretazione di chi vuole fare il tifoso e vuole avere le notizie da tifoso. Oggi è accaduto esattamente quello che vi avevo raccontato: non lavoro né per l'Inter né per l'Atalanta né per il Milan né per la Reggina. Lavoro per me stesso e cerco di dare un prodotto a voi. Quando vi avevo detto che l'Atalanta non si sarebbe smossa dai 50 mln, alcuni di voi hanno capito che non raccontavo barzellette tanto per tirare la volata a qualcuno. A volte si può sbagliare, si può anticipare, la realtà vera è una: l'Atalanta chiedeva e chiede ancora quei soldi, giusto o sbagliato che sia. Bisognerebbe avere rispetto quando si raccontano cose che alcuni di voi respingete e poi i fatti vi dicono che era esattamente in quel modo perché l'Atalanta ragiona così, per Lookman servono quei soldi. Quello che ha fatto Lookman, stessa nazionalità e stesso modo di pensare di Osimhen, Lookman dovrà renderne conto all'Atalanta. Ognuno reagisce come ritiene, non sono né l'Inter né l'Atalanta. Evidentemente lui si era promesso all'Inter, quando sarà il momento, forse domani, vi racconterò un retroscena abbastanza piccante, adesso no"

"Oggi è successo qualcosa che per me appartiene al mondo social dove ti portano via le notizie, non citano fonti, è successa una cosa inqualificabile, è venuta fuori, da parte di diversi esperti di mercato, l'ha fatto Sky e anche il Corriere dello Sport, hanno dato notizie che non appartenevano alla realtà e poi quei tweet sono spariti, è il modo peggiore di rispettare chi ti ascolta e chi ti legge. Il tweet non si cancella, si lascia, non è una lezione, è una regola. Per l'Atalanta Lookman non è incedibile, anzi deve passare il messaggio che lui è cedibile, ed è passato, ma alle sue condizioni. Non sono nella testa di Percassi, magari se l'Atalanta tra 10 giorni decide di fare uno sconto di 5 mln lo vedremo, in questo momento non è così. Perché avrei dovuto fare prezzi diversi rispetto alla reale valutazione del cartellino? Tutto fila. Si può sbagliare ma in questo caso era soltanto così, il prezzo lo fa l'Atalanta. Siccome poi qualcuno ha voluto fare l'artista dicendo che l'offerta di 42+3 non è stata rifiutata? E' chiaro o no il concetto?"

"L'Atalanta, in conferenza, non voleva dare una notizia di rifiuto ad una società amica perché hanno ottimi rapporti, hanno preferito aspettare. Se avesse accettato, Lookman sarebbe già da Chivu alla Pinetina, e oggi poi abbiamo capito il perché. Non è una gestione semplice ma forse l'estate scorsa è andata peggio, prima di Lecce-Atalanta Lookman aveva un mal di pancia terribile di mercato, non voleva allenarsi ma l'hanno convinto con la promessa che sarebbe partito questa estate ma sulle cifre non ho certezze di quanto dicono gli agenti, devono confermarlo gli agenti ma non questo tipo di certezza e per questo non vi racconto barzellette"