L'Atalanta ha rifiutato l'offerta da 42 milioni di euro più 3 di bonus dell'Inter per Ademola Lookman, frenando così in maniera repentina la trattativa per il passaggio in nerazzurro dell'attaccante nigeriano. Ora resta da capire come si evolverà la vicenda: secondo quanto riferisce Sky Sport, l'Inter fa sapere che al momento non sono previsti rilanci per il calciatore (che, tra l'altro, sui social ha già espresso la sua posizione, togliendo ogni riferimento all'Atalanta dal suo profilo).