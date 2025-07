Era successo già l'estate scorsa, aveva chiesto di andare via: l'Inter ora l'ha messo in cima alla lista dei desideri. Quello che posso dirvi è che a me non sono arrivate conferme sul fatto che ci sia uno sconto, l'Atalanta non fa sconti, neanche ai parenti. Per Retegui l'Atalanta ne chiedeva 60 e ne ha presi quasi 70, per Lookman l'Atalanta ne chiede 50 di base garantita, possibilmente senza contropartite. Ragionando sulla linea logica dell'Atalanta con l'Inter fin dai tempi di Gagliardini, dobbiamo attestarci su quella cifra.