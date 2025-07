Sono ore decisive per quanto riguarda il futuro di Ademola Lookman . L'attaccante nigeriano è il primo obiettivo dell'Inter sul mercato per rinforzare l'attacco e nella giornata di domani il club nerazzurro potrebbe piazzare l'affondo decisivo.

Spiega Alfredo Pedullà: "Lookman ha scelto l'Inter. Vi avevo detto settimana scorsa, dal 28 al 30: oggi Marotta ha confermato che vogliono chiudere in un senso o nell'altro. Ci siamo, domani ci sarà l'Assemblea di Lega: l'Inter migliorerà la sua offerta, vedremo se basterà. L'Inter non ha bisogno di consigli da me: io so quanto costa, siccome lo so, mi presento con quella cifra e fine delle trasmissioni".