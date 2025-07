Alfredo Pedullà, dagli studi di Sportitalia, ha fatto il punto della situazione sulla trattativa Lookman , con l'Inter pronta ad affondare il colpo per l'attaccante dell'Atalanta: "Mi aspetto che in settimana venga formalizzata una nuova offerta.

In questo momento l'Inter corre da sola: ad oggi non risulta un tentativo del Napoli. Il Napoli ha sondato 25 giorni fa con Luca Percassi: a Conte piace, ma Lookman non è un esterno classico, è uno che viene dentro al campo, quasi una seconda punta. Lookman si è promesso solamente all'Inter, e aspetta che l'Inter non arrivi ad agosto, ma magari già mercoledì".