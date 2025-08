Lookman oggi ha svolto seduta individuale a Zingonia, resta in guerra totale, per l'Atalanta non è incedibile. Dobbiamo aspettare prima di pensare a un'alternativa a Lookman per l'Inter che è totalmente concentrata su questa pista. Ci saranno sicuramente dei contatti. Nkunku, De Winter oggi non hanno motivo di esistere. Al massimo qualche cessione.