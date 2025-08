La trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman sembra essere entrata in una fase di calma apparente

Matteo Pifferi Redattore 6 agosto 2025 (modifica il 6 agosto 2025 | 15:00)

La trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman sembra essere entrata in una fase di calma apparente. I due club non hanno avuto più contatti dopo che l'Atalanta ha respinto ufficialmente l'offerta da 42 mln di euro di parte fissa più 3 di bonus.

Lookman, dal canto suo, ha deciso di rompere con l'Atalanta, prima annunciando sui social la volontà di essere ceduto e poi disertando, per tre giorni di fila, Zingonia. Alfredo Pedullà, intervenuto sul suo canale Youtube, ha parlato così della trattativa:

"Lookman, siamo in una fase strategica di silenzio. Superata la fase del 31 luglio, comincia la strategia. Attenzione perché la strategia, vi potete schierare per tizio o per caio e siete liberi, può essere quella di aspettare per presentare un'offerta più alta oppure ti ritrovi ad offrirne una più alta di quella che tu vuoi presentare"

"Intendo dire: vuoi aspettare, tu Inter, per poi rilanciare fino a 45? Benissimo. Facciamolo in fretta perché dopo può anche succedere che 45 mln di base fissa non bastino più, fermo restando che i rapporti tra i due club sono buoni. Dobbiamo avere un po' di pazienza