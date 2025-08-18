FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Su Lookman-Inter vi chiedo una gentilezza. Credete a chi…”

calciomercato

Pedullà: “Su Lookman-Inter vi chiedo una gentilezza. Credete a chi…”

Pedullà: “Su Lookman-Inter vi chiedo una gentilezza. Credete a chi…” - immagine 1
Alfredo Pedullà, intervenuto sul suo canale Youtube, ha manifestato una richiesta specifica ai suoi ascoltatori in merito alla vicenda Lookman
Matteo Pifferi Redattore 

Alfredo Pedullà, intervenuto sul suo canale Youtube, ha fatto il punto della situazione su alcune situazioni in uscita in casa Inter:

""Stanno andando avanti i discorsi tra Inter e Bologna per Asllani. Asllani ha accettato il Bologna, poi dobbiamo mettere a posto tutto il resto e poi vedremo. Su Pavard oggi sondaggi ma niente di particolarmente definito o definitivo"

Pedullà: “Su Lookman-Inter vi chiedo una gentilezza. Credete a chi…”- immagine 2
Getty Images

Pedullà, poi, fa una richiesta specifica ai suoi ascoltatori per quanto riguarda la vicenda Lookman-Inter:

Pedullà: “Su Lookman-Inter vi chiedo una gentilezza. Credete a chi…”- immagine 3

"Ragazzi, vi chiedo una gentilezza, su Lookman fatevi la vostra idea, credete a chi voi voleste ritenere opportuno credere ma non c'è un passaparola, ognuno ragiona esattamente come vuole"

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA