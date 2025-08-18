Alfredo Pedullà, intervenuto sul suo canale Youtube, ha fatto il punto della situazione su alcune situazioni in uscita in casa Inter:
Pedullà: “Su Lookman-Inter vi chiedo una gentilezza. Credete a chi…”
Alfredo Pedullà, intervenuto sul suo canale Youtube, ha manifestato una richiesta specifica ai suoi ascoltatori in merito alla vicenda Lookman
""Stanno andando avanti i discorsi tra Inter e Bologna per Asllani. Asllani ha accettato il Bologna, poi dobbiamo mettere a posto tutto il resto e poi vedremo. Su Pavard oggi sondaggi ma niente di particolarmente definito o definitivo"
Pedullà, poi, fa una richiesta specifica ai suoi ascoltatori per quanto riguarda la vicenda Lookman-Inter:
"Ragazzi, vi chiedo una gentilezza, su Lookman fatevi la vostra idea, credete a chi voi voleste ritenere opportuno credere ma non c'è un passaparola, ognuno ragiona esattamente come vuole"
