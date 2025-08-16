Pedullà: “Lookman, di tutto e di più per l’Inter! Koné? Per i Friedkin insopportabile che…”

Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, è tornato così sulla vicenda Manu Koné-Inter e non solo

Marco Astori Redattore 16 agosto 2025 (modifica il 16 agosto 2025 | 11:32)

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, è tornato così sulla vicenda Manu Koné-Inter e non solo: "C'è stato il pugno di ferro dei Friedkin: la risposta alle veline che portano avanti delle cose non tenendo conto del rispetto che vorrebbe nei confronti di una proprietà ricca e condizionata da quello che è accaduto nei bilanci per danni commessi anche prima del suo arrivo.

Il fatto di dire che i Friedkin possono fare acquisti solo nel caso in cui partisse Koné è stata una cosa per loro insopportabile. E l'ondata social e questa narrazione che ha svilito il patrimonio hanno portato i Friedkin ad usare il pugno di ferro: Koné non si muove dalla Roma. Ci sarebbero alcune cose da dire sulla strategia dell'Inter quest'estate ma aspettiamo la fine: non chiudiamo la pratica Lookman, non abbiamo mai pensato che l'Inter potesse decidere di rinunciare all'attaccante che ha tenuto nel suo cuore come riferimento assoluto dalla sera alla mattina per prendere il centrocampista.

Lookman sta facendo di tutto e di più per raggiungere l'Inter, andando in rotta di collisione col club e prendendo delle multe, ci sembrerebbe abbastanza strano. Quindi dobbiamo restare aggrappati. Dobbiamo seguire la pista Asllani: capiremo se il Torino cederà Ilic e andrà su di lui, con la concorrenza del Bologna, per prenderlo in prestito, vedremo se con obbligo. La valutazione dell'Inter è di 17-18 milioni: non sarà semplice ma va tenuta in considerazione".