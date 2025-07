Così Alfredo Pedullà, esperto di mercato, che nel suo ultimo video YouTube ha dato importanti aggiornamenti sulla trattativa

E' una partita a scacchi quella tra l'Atalanta e l'Inter per la cessione di Ademola Lookman. Così la definisce Alfredo Pedullà, esperto di mercato, che nel suo ultimo video YouTube ha dato importanti aggiornamenti sulla trattativa: "Punto numero uno: che per l'Inter sia il primo della lista non ci sono dubbi. Punto numero due: non risulta una cifra fissata l'estate scorsa quando il mal di pancia di Lookman era infinita. La Dea gli ha detto: "Stai qui tranquillo, poi vediamo l'estate prossima". La cifra la fa l'Atalanta: i 40 milioni l'Inter sa che non appartengono ad una promessa.

Quest'operazione io penso si possa chiudere, è una mia idea dopo aver verificato, per 45 milioni più 5-7 di bonus facilmente raggiungibile. A quel punto l'Atalanta nei riguardi dell'Inter non opporrebbe resistenza: oggi il ragazzo è focalizzato sull'Inter, pensa solo all'Inter e vorrebbe essere liberato. Thuram non è legato a Lookman, l'Inter vuole fare Thuram e Lookman dietro a Lautaro. Vi posso anche svelare le cifre di un accordo già raggiunto tra l'entourage di Lookman e l'Inter: 5 milioni più bonus a stagione, accordo totale, c'è stata una stretta di mano.

Il via libera di Oaktree a fare quest'offerta di 40 milioni passa attraverso la necessità di uscire da questa rigidità: se tu aumenti a 45-46 di base fissa e aggiungi dei bonus hai concrete possibilità di andare dentro la trattativa adesso ed evitare inserimento. Se va per le lunghe, c'è la possibilità concreta che si possano inserire club tipo l'Atletico Madrid. La partita si gioca in tempi stretti se l'Inter vuole davvero chiuderla: non in poche ore, ma non in pochi giorni, già nel weekend. Se vuoi chiudere Lookman, devi uscire dalla rigidità di pensiero del "40 oppure nulla". Quest'impegno da 40 milioni non c'è: mi aspetto un aggiornamento".