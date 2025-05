Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha fatto il punto sulle trattative in entrata in casa Inter verso l'estate: "Dicono: non disturbate il conducente quando c’è una scudetto da assegnare e anche una Champions. Giusto, ma il mercato non ha la sveglia puntata, nel senso che la sveglia non c’è e ogni giorno può essere quello giusto per pensare al futuro con ambizioni sempre più elevate.