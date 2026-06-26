Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, giornalista di mercato, ha parlato così di Nico Paz e delle voci sull'Inter prima dell'accordo col Como

Marco Astori Redattore 26 giugno 2026 (modifica il 26 giugno 2026 | 17:31)

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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, giornalista di mercato, ha parlato così di Nico Paz e delle voci sull'Inter prima dell'accordo col Como: "Ieri sera era passato ovunque su canali YouTube importanti e in trasmissioni satellitari un concetto che a me sfuggiva: è partita la missione Inter per Nico Paz. Era una cosa non controllata e non controllabile perché non esisteva questa cosa.

Io mi sono limitato a dire che dopo quest'incontro un po' sottovalutato, che il Como aveva qualche giorno di tempo: e prima di parlare di altre cose sarebbe stato giusto aspettare il Como. Il Como è talmente ricco che può comprare tre Nico Paz. Mi è spiaciuto leggere che voleva l'Inter, cose che non stavano né in cielo né in terra.

Io sono dispiaciuto perché non capisco le motivazioni nel vendere cose non vere, sono bufale che non fanno bene al calciomercato. L'Inter non ha mai pensato di entrare, ha pensato di osservare per capire quale tariffa eventualmente ci sarebbe stata: ma soltanto dopo la fine del dialogo col Como dopo il 30 giugno. Si è messo in mezzo un discorso con l'Inter andando ben oltre l'immaginario collettivo, oltre il mondo delle favole. Anche perché l'Inter sta assorbendo la vicenda Palestra e sta pensando ad altre strategie".