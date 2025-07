Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha fatto il punto della situazione in casa Inter: "Non ho novità di Inter, non ho novità su Asensio, che ha espresso il desiderio di andare da Mourinho al Fenerbahce. Altri nomi come Nkunku valgono 50 milioni, non è questo il momento: l'Inter non sta facendo degli esuberi, dovrà farli.