Pedullà – Inter non ha detto stop per Lookman! Cosa risulta su Frendrup

Aggiornamenti importanti sul mercato dell'Inter da Alfredo Pedullà. Queste le ultimissime informazioni del giornalista sul tormentone Ademola Lookman e anche su un altro nome in entrata.
"L’Inter non ha detto stop per Lookman. E fin qui mai ha cercato Frendrup", ha fatto sapere il giornalista sul suo profilo X.
È ancora in corso dunque la trattativa con l'Atalanta per l'attaccante, mentre il centrocampista dal Genoa per il momento non è stato cercato dai nerazzurri.
