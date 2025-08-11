FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà – Inter non ha detto stop per Lookman! Cosa risulta su Frendrup

calciomercato

Pedullà – Inter non ha detto stop per Lookman! Cosa risulta su Frendrup

Pedullà – Inter non ha detto stop per Lookman! Cosa risulta su Frendrup - immagine 1
Aggiornamenti importanti sul mercato dell'Inter da Alfredo Pedullà: le ultimissime sul tormentone Lookman e cosa risulta su Frendurp
Alessandro Cosattini Redattore 

Pedullà – Inter non ha detto stop per Lookman! Cosa risulta su Frendrup- immagine 2
GettyImage

Aggiornamenti importanti sul mercato dell'Inter da Alfredo Pedullà. Queste le ultimissime informazioni del giornalista sul tormentone Ademola Lookman e anche su un altro nome in entrata.

Pedullà – Inter non ha detto stop per Lookman! Cosa risulta su Frendrup- immagine 3
Getty Images

"L’Inter non ha detto stop per Lookman. E fin qui mai ha cercato Frendrup", ha fatto sapere il giornalista sul suo profilo X.

È ancora in corso dunque la trattativa con l'Atalanta per l'attaccante, mentre il centrocampista dal Genoa per il momento non è stato cercato dai nerazzurri.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA