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Pedullà: “Palestra, Ausilio ci ha messo la faccia e ha risposto anche a chi lo aveva messo…”

Pedullà: “Palestra, Ausilio ci ha messo la faccia e ha risposto anche a chi lo aveva messo…” - immagine 1
Su Sportitalia, Alfredo Pedullà è tornato sulle parole di Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, a Rimini in occasione dell'apertura del calciomercato
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Su Sportitalia, Alfredo Pedullà è tornato sulle parole di Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, a Rimini in occasione dell'apertura del calciomercato. Ecco le sue parole:

Pedullà: “Palestra, Ausilio ci ha messo la faccia e ha risposto anche a chi lo aveva messo…”- immagine 2
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"Correre sulla fascia è sempre un piacere, soprattutto se aumenta la qualità. Su Marco Palestra è inutile tornare: ha fatto una scelta logica, normale, quella di andare in Premier League, che è il campionato più affascinante del mondo, con uno scatto sull’ingaggio da non credere. La domanda è: per quale motivo avrebbe dovuto rinunciarvi? Non ne esiste uno, e probabilmente neanche mezzo".

Pedullà: “Palestra, Ausilio ci ha messo la faccia e ha risposto anche a chi lo aveva messo…”- immagine 3
Getty

 

"Ausilio ha parlato di un due di picche per l’Inter che non si vedeva neanche ai tempi della scuola. Nella vita del calcio bisogna accettare le cose belle e anche quelle meno belle. In ogni caso, Ausilio ci ha messo la faccia e non si è arrampicato sugli specchi, soprattutto rispondendo a chi lo aveva messo sulle tracce di Nico Paz nella notte tra giovedì e venerdì, poche ore prima che il Como decidesse di affondare per il gioiellone argentino".

(Fonte: Sportitalia)

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