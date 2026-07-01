"Correre sulla fascia è sempre un piacere, soprattutto se aumenta la qualità. Su Marco Palestra è inutile tornare: ha fatto una scelta logica, normale, quella di andare in Premier League, che è il campionato più affascinante del mondo, con uno scatto sull’ingaggio da non credere. La domanda è: per quale motivo avrebbe dovuto rinunciarvi? Non ne esiste uno, e probabilmente neanche mezzo".

"Ausilio ha parlato di un due di picche per l’Inter che non si vedeva neanche ai tempi della scuola. Nella vita del calcio bisogna accettare le cose belle e anche quelle meno belle. In ogni caso, Ausilio ci ha messo la faccia e non si è arrampicato sugli specchi, soprattutto rispondendo a chi lo aveva messo sulle tracce di Nico Paz nella notte tra giovedì e venerdì, poche ore prima che il Como decidesse di affondare per il gioiellone argentino".