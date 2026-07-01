Il commento del giornalista sul rinnovo fino al 2027 del centrocampista armeno

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 luglio 2026 (modifica il 1 luglio 2026 | 18:16)

Di oggi l'annuncio ufficiale del rinnovo di Mkhitaryanche ha accettato di rimanere un altro anno all'Inter. Fabrizio Biasin, sui social, ha commentato la notizia che era ormai da tempo ed è stata ratificata oggi.

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"L’Inter ufficializza il rinnovo di Henrikh Mkhitaryan: il centrocampista armeno resterà nerazzurro fino al 30 giugno 2027", ha spiegato ai suoi follower il giornalista di nota fede nerazzurra.

E poi ha detto la sua in merito alla decisione del club di rinnovare il contratto dell'armeno: "Questa è una notizia importante, di quelle che in genere non scaldano i cuori e, invece, nella costruzione di un gruppo all’altezza sono una benedizione".

Altri addii — Ieri, il giornalista aveva commentato gli addii degli altri giocatori arrivati alla scadenza del contratto al 30 giugno: "Darmian, deVrij, Acerbi, Sommer: oggi l’Inter saluta quattro pezzi importanti, quattro (non più) ragazzi arrivati nella semi-indifferenza, costati quasi nulla e che si sono dimostrati preziosissimi. Chi li sostituirà avrà un termine di paragone molto alto: onore a loro", aveva scritto.