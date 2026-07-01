Di oggi l'annuncio ufficiale del rinnovo di Mkhitaryanche ha accettato di rimanere un altro anno all'Inter. Fabrizio Biasin, sui social, ha commentato la notizia che era ormai da tempo ed è stata ratificata oggi.
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Mkhitaryan rinnova con l’Inter. Biasin: “In genere notizie così non scaldano ma…”
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"L’Inter ufficializza il rinnovo di Henrikh Mkhitaryan: il centrocampista armeno resterà nerazzurro fino al 30 giugno 2027", ha spiegato ai suoi follower il giornalista di nota fede nerazzurra.
E poi ha detto la sua in merito alla decisione del club di rinnovare il contratto dell'armeno: "Questa è una notizia importante, di quelle che in genere non scaldano i cuori e, invece, nella costruzione di un gruppo all’altezza sono una benedizione".
Altri addii—
Ieri, il giornalista aveva commentato gli addii degli altri giocatori arrivati alla scadenza del contratto al 30 giugno: "Darmian, deVrij, Acerbi, Sommer: oggi l’Inter saluta quattro pezzi importanti, quattro (non più) ragazzi arrivati nella semi-indifferenza, costati quasi nulla e che si sono dimostrati preziosissimi. Chi li sostituirà avrà un termine di paragone molto alto: onore a loro", aveva scritto.
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