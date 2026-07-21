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L'Inter vive giorni di riflessione e di valutazione in merito alle prossime mosse da attuare sul mercato, soprattutto per l'acquisto di un laterale destro e di un difensore centrale.

Getty Images

Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul suo canale YouTube:

"Romero ha aperto all'Inter ed è un'operazione che all'Inter piacerebbe fare. Probabilmente, lo stand by si riferisce al fatto che il club vuole ragionare molto su questo discorso, cercando di capire la fattibilità sul difensore centrale, prima di capire come investire sull'esterno. Su Spence non ho novità; di Belghali avevo parlato a dicembre-gennaio, è un nome in lista e vedremo se si andrà avanti su questo fronte".