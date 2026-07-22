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Nuovo colpo ‘alla Akanji’ dalla Premier League per l’Inter? Valutazioni in corso da parte dei dirigenti nerazzurri, alla ricerca di rinforzi per la squadra di Cristian Chivu. La difesa è una priorità e c’è un nome caldo in particolare in queste ore: ne parla così calciomercato.com.

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“John Stones era già stato proposto ai nerazzurri tra marzo e aprile e il suo nome è tornato sul tavolo nerazzurro anche nelle ultime settimane. Un Mondiale da protagonista hanno rilanciato la sua candidatura e soprattutto hanno cancellato i dubbi sulla sua condizione fisica. L'Inter sta facendo le dovute riflessioni, Stones è un profilo fatto e finito, che può adattarsi rapidamente all'idea di calcio di Chivu. Esattamente come successo un anno fa per Akanji. Per il classe 1994 c'è però grande concorrenza, a partire dal Chelsea, a caccia di un giocatore esperto che possa guidare il reparto.

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L'Inter non ha ancora deciso se fare un tentativo per Stones, per ragioni principalmente economiche: la sua richiesta di ingaggio è di 6,5 milioni di euro più bonus, poco meno degli 8 che chiedeva prima del Mondiale. Tanti soldi, non in linea con i parametri di Oaktree, che di solito non autorizza investimenti importanti per giocatori over 30. Da capire se lo scenario cambierà nelle prossime settimane: l'Inter non può permettersi troppe scommesse, Stones chiede sì tanti soldi ma ha solo costi di commissioni, non di cartellino. Un aspetto da considerare per una squadra che deve ancora trovare l'erede di Dumfries”, si legge.