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Nelle scorse ore, vi abbiamo riportato le ultime indiscrezioni che parlano dell'interesse dell'Al Hilal di Simone Inzaghi nei confronti di Alessandro Bastoni. Come riferito da Sky Sport, però, non è ancora partita una trattativa tra i club, anche per una questione 'burocratica' che vige nel campionato saudita.

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Ecco gli ultimi aggiornamenti:

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"Sul difensore c'è l'Al Hilal, che però non ha ancora presentato un'offerta ufficiale e, pertanto, non è ancora partita una trattativa. C'è anche da considerare la questione degli stranieri in rosa, visto che i club sauditi possono tesserare 10 calciatori stranieri, di cui 8 senza limiti di età e 2 nati dal 2004 in poi. Abbiamo raccontato della trattativa Summerville, al momento l'Al Hilal ha 13 stranieri, al netto delle future uscite".

(Fonte: Sky Sport)