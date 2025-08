Tenendo conto che siamo nella settimana che sarà fondamentale e tenendo conto che non c'è più una deadline, saltata clamorosamente quando non c'è stato allineamento su determinate cifre, e tenendo conto che ognuno può pensare qualsiasi cosa sul valore di Lookman, per me vale almeno 50 milioni con le cifre che vedo in giro. Per me non vivremo tanti giorni d'attesa: Percassi non ce l'ha con Lookman, ce l'ha con gli agenti. Che per lui hanno mandato in giro messaggi non verosimili e non aderenti alla realtà: cioè quelli di un prezzo concordato".