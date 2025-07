Pedullà: “Chi parla di Xhaka all’Inter dovrebbe prima spiegare perché…”

Oggi è uscita l'indiscrezione di un tentativo dell'Inter per Granit Xhaka qualora, alla fine, Hakan Calhanoglu dovesse andare via

Matteo Pifferi Redattore 13 luglio 2025 (modifica il 13 luglio 2025 | 13:46)

Oggi è uscita l'indiscrezione di un tentativo dell'Inter per Granit Xhaka qualora, alla fine, Hakan Calhanoglu dovesse andare via nonostante l'interesse del Galatasaray non sia stato accompagnato da un'offerta congrua e vicina alle richieste dell'Inter.

Si parlava infatti di una proposta del club turco attorno ai 10 mln di euro mentre la richiesta dell'Inter è tre volte superiore. Alfredo Pedullà, nel suo video quotidiano su Youtube, ha parlato così di Xhaka-Inter:

"Vi devo parlare di Xhaka, mi sembra la Sora Camilla. Prima il Milan stava stringendo e all'improvviso non c'è più perché poi ha preso Ricci, poi il Milan stava tornando e improvvisamente non c'è più. E poi la Juventus e poi non c'è più, adesso l'Inter. Ma ci devono spiegare perché l'Inter non ha preso Asensio piuttosto che spiegarci di Xhaka"

"Il mercato deve essere fatto di ordine dei nomi che tu fai, sbagliamo tutti e chi non sbaglia scagli la prima, la seconda e la terza pietra. Xhaka è la storia della Sora Camilla, tutti la vogliono ma per ora non l'ha presa nessuno"