Lorenzo Pellegrini è tornato al gol nel derby e ha ripreso a giocare con costanza: ecco il retroscena sul suo nome in orbita Inter
Lorenzo Pellegrini è tornato al gol con la maglia della Roma e lo ha fatto nel derby vinto 1-0 contro la Lazio. Primo successo nella stracittadina per Gian Piero Gasperini, grazie a una rete di colui che in estate sembrava a un passo dall’addio. Ora Pellegrini ha ripreso a giocare con continuità in giallorosso, ma quale sarà il suo futuro?
Pellegrini è in scadenza al 30 giugno 2026 e al momento non sono in corso trattative con la Roma per il rinnovo di contratto. Il suo nome è stato accostato anche all’Inter la scorsa primavera, nello specifico sta marzo e aprile. Anche Sky Sport aveva fatto il suo nome per i nerazzurri.