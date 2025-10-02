FC Inter 1908
Pellegrini in scadenza con la Roma, il suo nome anche in orbita Inter: il retroscena

Lorenzo Pellegrini è tornato al gol nel derby e ha ripreso a giocare con costanza: ecco il retroscena sul suo nome in orbita Inter
Inter
Lorenzo Pellegrini è tornato al gol con la maglia della Roma e lo ha fatto nel derby vinto 1-0 contro la Lazio. Primo successo nella stracittadina per Gian Piero Gasperini, grazie a una rete di colui che in estate sembrava a un passo dall’addio. Ora Pellegrini ha ripreso a giocare con continuità in giallorosso, ma quale sarà il suo futuro?

Pellegrini è in scadenza al 30 giugno 2026 e al momento non sono in corso trattative con la Roma per il rinnovo di contratto. Il suo nome è stato accostato anche all’Inter la scorsa primavera, nello specifico sta marzo e aprile. Anche Sky Sport aveva fatto il suo nome per i nerazzurri.

Si era parlato di un possibile scambio con Davide Frattesi, che non rientrava nei piani di Simone Inzaghi. Poi è cambiato l’allenatore dei nerazzurri, Frattesi è rimasto all’Inter e Pellegrini alla Roma. Almeno per il momento…

