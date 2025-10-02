Lorenzo Pellegrini è tornato al gol nel derby e ha ripreso a giocare con costanza: ecco il retroscena sul suo nome in orbita Inter

Lorenzo Pellegrini è tornato al gol con la maglia della Roma e lo ha fatto nel derby vinto 1-0 contro la Lazio. Primo successo nella stracittadina per Gian Piero Gasperini, grazie a una rete di colui che in estate sembrava a un passo dall’addio. Ora Pellegrini ha ripreso a giocare con continuità in giallorosso, ma quale sarà il suo futuro?