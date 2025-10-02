In estate è circolato anche il nome di Maghnes Akliouche in orbita Inter: ecco quanto raccontato da Fabrizio Romano

“L'Inter, al di là del gradimento, non mi risulta che abbia lavorato a questa operazione, nessuna offerta.

Operazione per l'Italia lontana dalla realtà. Si tratta di un giocatore fortissimo, avvicinato da tanti club anche dalla Premier, siamo oltre i 50 milioni di euro come cifra”, ha spiegato Romano. E il prezzo può salire ancora per il classe 2002.