Il nome di Ivan Perisic per l'Inter è più di una suggestione. Il club nerazzurro è alla ricerca di un esterno a destra per tamponare l'emergenza che si è venuta a creare dopo il grave infortunio di Dumfries. Ecco perché nei giorni scorsi si sono fatti diversi nomi, tra cui quello del croato che in nerazzurro ha giocato dal 2015 al 2022 con una parentesi al Bayern Monaco. Secondo quanto riporta Eindhovens Dagblad il PSV, che sta ancora lottando su tre fronti, vuole assolutamente trattenere Perisic.