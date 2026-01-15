FC Inter 1908
In Olanda – Perisic, Psv disposto a lasciarlo partire ma a una condizione: la posizione dell’Inter - immagine 1
Il nome dell'esterno croato è circolato in orbita Inter che da tempo è alla ricerca di un esterno
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Il nome di Ivan Perisic per l'Inter è più di una suggestione. Il club nerazzurro è alla ricerca di un esterno a destra per tamponare l'emergenza che si è venuta a creare dopo il grave infortunio di Dumfries. Ecco perché nei giorni scorsi si sono fatti diversi nomi, tra cui quello del croato che in nerazzurro ha giocato dal 2015 al 2022 con una parentesi al Bayern Monaco. Secondo quanto riporta Eindhovens Dagblad il PSV, che sta ancora lottando su tre fronti, vuole assolutamente trattenere Perisic.

Il contratto del giocatore scade nel 2027, quindi il club olandese potrebbe richiedere una cifra considerevole per lui se altre squadre fossero interessate. Il club di Eindhoven è disposto a prendere in considerazione una cessione solo se arriverà un'offerta considerevole, anche se il portale non specifica la cifra. "Al momento non si prevede che l'Inter sia disposta a farlo, e gli italiani contano su una cifra di trasferimento di pochi milioni al massimo. Il PSV non lascerà certo Perisic per quella cifra", si legge.

