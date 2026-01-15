1 di 4

ASSALTO DELL'INTER A JAKIROVIC

Germanijak rivela: è arrivata l’offerta, Jakirović vicino all’Inter! Apre così l'articolo del portale croato sull'assalto dell'Inter ad un altro giovanissimo croato. Si tratta di Leon Jakirovic, difensore classe 2008 della Dinamo Zagabria.

"Gli italiani seguono da tempo il giovane difensore centrale della Dinamo e ora sono passati concretamente all’azione. Con i bonus, se dovessero scattare, la Dinamo potrebbe incassare anche più di cinque milioni.

Mentre a Poljud si attende l’accordo definitivo tra l’Hajduk e l’Inter per il trasferimento di Branimir Mlačić, che dovrebbe fruttare ai “Bianchi” circa 5,5 milioni di euro, uno scenario simile si sta vivendo anche a Maksimir. Il colosso italiano da tempo vuole Leon Jakirović, giovane centrale della Dinamo, che proprio venerdì 16 gennaio compirà 18 anni. Avevamo già scritto che l’estate scorsa l’Inter aveva offerto 2,5 milioni di euro, ma sia la Dinamo sia Jakirović, insieme ai suoi rappresentanti, avevano rifiutato.

Leon doveva essere un progetto del club, uno dei talenti più preziosi, destinato un giorno a portare oltre 10 milioni di euro nelle casse blaugrana. Tuttavia, dopo un’autunno in cui non ha collezionato nemmeno un minuto con la prima squadra, giocando solo sporadicamente con i juniores, per poi disputare un ottimo Mondiale U17 e, nonostante ciò, non ricevere nuovamente spazio, la sua partenza è diventata molto probabile.

Nella corsa è tornata a inserirsi l’Inter, ma non solo: Jakirović è nel mirino anche del Red Bull Salisburgo e di altri club, tra cui lo Stoccarda, che è stato il più concreto. Negli ultimi giorni, però, si sono intensificati i contatti con l’Inter, mentre il confronto tra Jakirović, i suoi rappresentanti e la dirigenza della Dinamo non ha portato a un passo avanti né a un piano di crescita che soddisfacesse il giocatore. È quindi diventato molto probabile che lasci il club già in questa finestra invernale.