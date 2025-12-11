Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo del Torino, ha raccontato alcuni retroscena di mercato nel podcast DoppioPasso. Tra gli acquisti sfumati c'è stato quello di Lautaro Martinez. Sì, avete capito bene. Il Toro sarebbe potuto diventare un giocatore del Toro. "Lo avevo preso a 7 milioni dal Racing, in Argentina, ma ci volevano 3 milioni di commissioni", ricorda Petrachi ai microfoni del podcast.
Petrachi e l’acquisto mancato al Torino: “Avevamo preso Lautaro Martinez, ecco perché saltò”
Il retroscena legato al Capitano dell'Inter, che fu nel mirino del Torino
Retroscena di un acquisto saltato—
"All'epoca l'agente era il fratello di Zarate e aveva rapporto con Alessandro Moggi. Andò lui in Argentina, ma noi lo vedemmo al Mondiale. Volevo prendere lui e Lyanco, il centrale di difesa e poi lo prendemmo. I 3 milioni di commissioni per noi erano troppe, noi non pagavamo quelle cifre di...: c'era proprio una politica. Sì, alla fine non riuscirono a portarmelo e dopo 4-5 mesi fu comprato a 18-20 milioni dall'Inter. Ti ripeto all'epoca i giocatori pagati di più erano stati acquistati per 5 milioni, 5 milioni e mezzo. L'unico che avevamo pagato 7 milioni o 6 milioni e mezzo era Cerci della Fiorentina. Cioè 3 milioni di commissioni, quelle mi ammazzavano", ha concluso Gianluca Petrachi.
