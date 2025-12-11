Retroscena di un acquisto saltato

"All'epoca l'agente era il fratello di Zarate e aveva rapporto con Alessandro Moggi. Andò lui in Argentina, ma noi lo vedemmo al Mondiale. Volevo prendere lui e Lyanco, il centrale di difesa e poi lo prendemmo. I 3 milioni di commissioni per noi erano troppe, noi non pagavamo quelle cifre di...: c'era proprio una politica. Sì, alla fine non riuscirono a portarmelo e dopo 4-5 mesi fu comprato a 18-20 milioni dall'Inter. Ti ripeto all'epoca i giocatori pagati di più erano stati acquistati per 5 milioni, 5 milioni e mezzo. L'unico che avevamo pagato 7 milioni o 6 milioni e mezzo era Cerci della Fiorentina. Cioè 3 milioni di commissioni, quelle mi ammazzavano", ha concluso Gianluca Petrachi.